G20: Хитой, АҚШ ва Россия етакчиларисиз ўтадиган саммит
ASTANA. Kazinform — Йоханнесбургда бўлиб ўтадиган G20 саммитида Хитой раиси Си Цзиньпин эмас, бош вазир Ли Цян иштирок этади, деб хабар беради DW ахборот агентлиги.
Хитой Ташқи ишлар вазирлиги бу ҳақда 13 ноябрда маълум қилди.
“Хитой Халқ Республикаси Давлат кенгаши Бош вазири Ли Цян Жанубий Африка ҳукумати таклифига биноан 21-23 ноябрь кунлари Йоханнесбургда бўлиб ўтадиган "Катта йигирмалик"нинг 20-чи саммитида иштирок этади”, - дейилади ТИВ хабарида.
Ҳужжатда, шунингдек, Ли Цян 17-18 ноябрь кунлари Москвада бўлиб ўтадиган ШҲТ Ҳукумат раҳбарлари кенгаши йиғилишида иштирок этиши, 19-20 ноябрь кунлари эса Замбияга ташриф буюриши қайд этилган.
Ли Цян 2023 йилда Нью-Деҳлида бўлиб ўтган G20 саммитида Хитой номидан қатнашган эди. Бўлажак учрашув 2008 йилдан бери уч йирик аъзо - АҚШ, Хитой ва Россия раҳбарлари бир вақтнинг ўзида қатнашмайдиган илк учрашуви бўлиши кутилмоқда.
АҚШ президенти Дональд Трамп июль ойида Жанубий Африкага ташриф буюрмаслигини айтиб, мамлакат “жуда ёмон” сиёсат олиб бораётганини айтди. Кейинчалик у АҚШ саммитда қатнашмаслигини ҳам эълон қилди.
Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков Владимир Путин тадбирда шахсан иштирок этишни режалаштирмаётганини, бироқ Россия “муносиб даражада” намойиш этилишини тасдиқлади. ОАВ маълумотларига кўра, Жанубий Африка Республикасига Москва томонидан Президент маъмурияти раҳбари ўринбосари Максим Орешкин боради.