Футзал бўйича Козогистон терма жамоаси дунёнинг энг яхши 8 та жамоаси каторига кирди
ASTANA. Kazinform - ФИФА дунёнинг энг яхши футзал жамоаларининг янгиланган рейтингини эълон қилди.
Йил бошида Қозоғистон жаҳон рейтингида тўққизинчи ўринда қолди. Бу даврда бош мураббий Какау Рикардо Каканинг ўрнини эгаллаб, терма жамоага қайтди.
Май ойи учун янгиланган ФИФА жаҳон рейтингида Қозоғистон 1403,8 очко тўплаб, саккизинчи ўринга кўтарилди. Қозоғистон терма жамоаси Украинани икки баллдан ортиқ фарқ билан ортда қолдирди, Украина очколарни йўқотиб, тўққизинчи ўринга тушиб кетди. Еттинчи ўринда турган Россия терма жамоасига, 2022 йилдан бери халқаро мусобақалардан четлатилган жамоага, Қозоғистонга 27 балл етишмайди.
Бу натижа Қозоғистон 2026 йилги Европа чемпионатининг финал босқичига чиқа олмаганига қарамай қўлга киритилди. Қозоғистон жамоаси ўртоқлик ўйинлари ва саралаш босқичларидаги изчил натижалар орқали ўз мавқеини мустаҳкамлашда давом этмоқда.