Футбол бўйича 2026 йилги жаҳон чемпионати: АҚШда чипталар ва меҳмонхоналарда яшаш нархи қанча
ASTANA. Kazinform - Яқинлашиб келаётган футбол бўйича жаҳон чемпионатига меҳмонхоналар ва чипталарни ҳали ҳам топиш мумкин. Бироқ ўйин турига қараб, бу футбол мухлисига Чикагода уй ижарасининг бир ойлик ҳақига тенг миқдордаги харажатга тушиши мумкин, деб хабар беради Kazinformнинг Вашингтондаги мухбири.
1994 йилдан бери биринчи марта Жаҳон чемпионати Қўшма Штатларда бўлиб ўтади. Ушбу йирик спорт тадбири АҚШнинг 11 та шаҳрида, шунингдек, Мексика ва Канаданинг бешта шаҳрида бўлиб ўтади. Жаҳон чемпионати 11 июнда бошланади ва 19 июлгача давом этади.
Ҳар бир Жаҳон чемпионати стадионидан 24 километр радиусда жойлашган энг арзон Marriott, Hilton ва Hyatt меҳмонхоналарида икки кеча қолиш нархи Майамида 600 доллардан бироз кўпроқ, Нью-Йорк ва Нью-Жерсида эса 2000 доллардан ошади.
NBC News хабарига кўра, Майами 15 июнда Саудия Арабистони Уругвай билан ўйнайдиган очилиш ўйинида меҳмонхоналар нархининг арзонлиги (икки кеча учун 614 доллар) ва чипталар нархи (276 доллар) бўйича дунёда етакчилик қилди.
Нью-Йорк ва Нью-Жерси энг қиммат штатлар бўлди. 13 июнда Нью-Жерси штатидаги «Метлайф» стадионида бўлиб ўтадиган Бразилия-Марокаш ўйинига чипталар 1399 долларга тушди, икки кечалик меҳмонхона хонасининг ўртача нархи эса 2052 долларни ташкил этди.
Нью-Жерси штатидаги финал учун ўртача чипта нархи 8586 долларга етди, бу Бразилия ва Марокаш ўртасидаги юқорида айтиб ўтилган биринчи ўйиндан 7000 долларга юқори.