    Фристайл-акробатика бўйича Европа кубоги босқичи: Қозоғистон жамоасининг натижаси қандай

    ASTANA. Kazinform – Фристайл-акробатика бўйича Қозоғистон эркаклар жамоаси Финляндиянинг Рука шаҳрида бўлиб ўтган Европа кубоги босқичидаги чиқишларини якунлади.

    Фристайл-акробатикадан Еуропа кубогы кезеңі: Қазақстан құрамасының нәтижелері
    Фото: olympic.kz

    Мусобақанинг иккинчи кунида мамлакатимизни учта спортчи ҳимоя қилди. Натижада Роман Погосян 11-ўринни эгаллади. Максим Попов 16-ўринни, Амирлан Каримбаев эса 17-ўринни эгаллади.

    Қозоғистон Республикаси МОҚ маълумотларига кўра, ғалаба канадалик Габриэль Дионга насиб этди. Иккинчи ўринни Канада вакили Эллиот Премье эгаллади.

    Бронза медалини эса швейцариялик спортчи Андрин Лабер қўлга киритди.

    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
