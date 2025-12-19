20:21, 19 Декабрь 2025 | GMT +5
Фристайл-акробатика бўйича Европа кубоги босқичи: Қозоғистон жамоасининг натижаси қандай
ASTANA. Kazinform – Фристайл-акробатика бўйича Қозоғистон эркаклар жамоаси Финляндиянинг Рука шаҳрида бўлиб ўтган Европа кубоги босқичидаги чиқишларини якунлади.
Мусобақанинг иккинчи кунида мамлакатимизни учта спортчи ҳимоя қилди. Натижада Роман Погосян 11-ўринни эгаллади. Максим Попов 16-ўринни, Амирлан Каримбаев эса 17-ўринни эгаллади.
Қозоғистон Республикаси МОҚ маълумотларига кўра, ғалаба канадалик Габриэль Дионга насиб этди. Иккинчи ўринни Канада вакили Эллиот Премье эгаллади.
Бронза медалини эса швейцариялик спортчи Андрин Лабер қўлга киритди.