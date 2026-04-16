Француз фуқароси Пикассонинг 1 миллион евролик расмини 100 еврога сотиб олди
ASTANA. Kazinform – Француз фуқароси машҳур рассом Пабло Пикассонинг асарини атиги 100 еврога сотиб олишга муваффақ бўлди, деб хабар беради Anadolu Ajansı.
Маълумотларга кўра, тахминан 1 миллион еврога баҳоланган расм лотерея шаклидаги хайрия тадбири доирасидаги ўйинга тикилган. Ютуқли чипталарнинг ҳар бири 100 евродан сотилган.
Ўйин "1 та Пикассо 100 еврога" хайрия тадбири доирасида ташкил этилган.
Тадбир давомида ҳар бири 100 евродан 120 мингга яқин чипта сотилган.
Ташкилотчиларнинг сўзларига кўра, йиғилган маблағлар хайрия мақсадларида ишлатилади. Хусусан, Алцгеймер касаллиги бўйича тадқиқотлар учун қўллаб-қувватланади. Ушбу ташаббус ижтимоий лойиҳаларни қўллаб-қувватлаш учун санъат асарларидан фойдаланиш механизмининг намунаси ҳисобланади.
Рассомнинг 1941 йилда чизилган "Аёл боши" асарининг тахминий қиймати 1 миллион еврога баҳоланмоқда.