Францияда туғилиш даражаси рекорд даражада пастлади
ASTANA. Kazinform — 2025 йилда Францияда туғилиш даражаси 1944 йилдан бери энг паст даражага етди, деб хабар беради АЗЕРТАДЖ.
Франция Миллий статистика ва иқтисодий тадқиқотлар институти (INSEE) маълумотларига кўра, 2025 йилда мамлакатда 654 минг бола туғилган. Бу 2024 йилга нисбатан 2,1 фоизга кам, 2010 йил билан солиштирганда эса 24 фоизга паст бўлиб, ўша пайтда энг юқори туғилиш кўрсаткичи қайд этилган.
Туғилиш даражаси ҳам пасаймоқда: 2024 йилда ҳар бир аёлга ўртача 1,61 туғилган бола тўғри келса, 2025 йилда бу кўрсаткич 1,56 болага пасайди. Бу - Биринчи жаҳон урушидан бери энг паст кўрсаткичдир.
INSEE маълумотларига кўра, 2025 йилда ўлим сони туғилганлар сонидан ошиб кетди - 651 минг киши вафот этди, бу 2024 йилга нисбатан 1,5 фоизга кўп. Тадқиқотчиларнинг фикрига кўра, ўлим сонининг кўпайиши асосан 2025 йил бошидаги қишки грипп билан боғлиқ.
Бироқ, мамлакат аҳолисининг умумий сони 2025 йилда 69,1 миллион кишига етди. Бунда аёлларнинг ўртача умр кўриш давомийлиги 85,9 ёшни, эркакларники эса 80,3 ёшни ташкил этди.