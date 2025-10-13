12:25, 13 Октябрь 2025 | GMT +5
Францияда Лекорню бошчилигидаги янги ҳукумат тайинланди
ASTANA. Kazinform — Себастьен Лекорню бош вазир лавозимига қайта тайинланганидан икки кун ўтиб, Франция янги ҳукумат таркибини эълон қилди. Бу ҳақда DW хабар беради.
Ҳукуматнинг биринчи мажлиси 14 октябрга белгиланган.
Янги Франция ҳукумати таркиби Себастьен Лекорню Бош вазир этиб қайта тайинланганидан икки кун ўтиб эълон қилинди. Ташқи ишлар вазири Жан-Ноэль Баррот, Иқтисодиёт ва молия вазири Ролан Лескур, Маданият вазири Рачида Дати ва Адлия вазири Жерар Дарманин ўз лавозимларида қолди.
Янги кабинетдаги 30 дан ортиқ вазирлар, бош вазир ўринбосарлари ва вазир ўринбосарлари орасида унчалик таниқли бўлмаган шахслар ҳам бор.
Икки кун аввал Макрон Себастьен Лекорнюни Франция бош вазири этиб қайта тайинлаган эди.