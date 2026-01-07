Францияда электр энергияси истеъмоли рекорд даражага етди
ASTANA. Kazinform — Душанба куни Францияда электр энергияси истеъмоли ўтган йилги даражадан ошиб, янги чўққига чиқди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Франциядаги қоида ўзгаришсиз қолмоқда. Яъни, ҳаво ҳарорати пасайиши билан электр энергияси истеъмоли ҳам ошади.
RTE узатиш тармоғи операторининг маълумотларига кўра, 5 январда соат 19:00 да истеъмол 89 ГВт га етди. Франция оммавий ахборот воситалари хабарларига кўра, бу кўрсаткич сешанба куни 90 ГВт га етиши мумкин.
Ўтган йилнинг 14 январда соат 8:45 да бу кўрсаткич 87 ГВт га етган эди. Бу ҳали ҳам 2012 йил 8 февралда қайд этилган 102 ГВт дан анча узоқ, бу Франциянинг энергия истеъмоли бўйича мутлақ рекорди эди.
“Бироқ ўшандан бери ускуналар анча самаралироқ бўлди ва истеъмолчилар энергияни тежашда фаолроқ бўлишди”, — деб ёзди француз нашри.
Бу маълумотларда яхши янгилик ҳам яширинган: Францияда электр энергияси ишлаб чиқариш ҳатто қаттиқ совуқлар пайтида ҳам ўртача даражада қолмоқда. Мамлакатнинг ядровий реакторлар парки унинг эҳтиёжларини қондиришга имкон беради.
Атом электр станциялари кундузги вақтда Франциянинг электр энергиясига бўлган эҳтиёжининг 60% дан 72% гача бўлган қисмини таъминлайди, бу гидроэнергетика, шамол ва қуёш энергиясининг умумий қийматидан кўп.
Қаттиқ совуқларда газ ҳали ҳам электр энергияси ишлаб чиқаришнинг тахминан 10% ни ташкил қилади. Бироқ, иккита кўмир билан ишлайдиган электр станцияси ишламаяпти.
Франция Испания ва Италиядан электр энергияси импорт қилса-да, у Германия ва Бельгияга ҳам катта ҳажмда экспорт қилади, бу ерда электр энергияси нархи анча юқори.