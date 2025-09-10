OZ
    Францияда 200 дан ортиқ одам ҳибсга олинди

    ASTANА. Кazinform – Францияда “Ҳаммасини блокла” акцияси бошланди. Ишдан кетаётган ички ишлар вазири Брюно Ретайога кўра, зирҳли техника ва вертолётлар ёрдамида мамлакат бўйлаб 80 мингга яқин ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимлари сафарбар этилган.

    Франция
    Фото: АЗЕРТАДЖ

    АЗЕРТАДЖ агентлиги маълумотларига кўра, 200 га яқин киши ҳибсга олинган.

    — Вазиятни бартараф этиш бўйича 50 га яқин чора кўрилди, — деди ИИВ раҳбари истеъфога чиқишдан олдин.

    Брюно Ретайонинг сўзларига кўра, Лионда полициячилар ҳужумга учраган.

    — Лионда полициячиларга тош отилди. Бу — қотиллик. Мен полицияга нисбатан нафратга эга бу жасур Францияни тўлиқ қўллаб-қувватлайман, — деб ёзди истеъфога чиқаётган ички ишлар вазири Х тармоғида.

    Оммавий норозиликларга ҳукуматнинг ижтимоий-иқтисодий сиёсати, жумладан нархларнинг ошиши ва турмуш даражасининг пасайиши сабаб бўлмоқда. Мамлакатнинг бир қанча йирик шаҳарларида вазият кескинлигича қолмоқда.

    Эслатиб ўтамиз, Франция давлат хизматчилари учун мессенжер ишлаб чиқди.

