Францияда 200 дан ортиқ одам ҳибсга олинди
ASTANА. Кazinform – Францияда “Ҳаммасини блокла” акцияси бошланди. Ишдан кетаётган ички ишлар вазири Брюно Ретайога кўра, зирҳли техника ва вертолётлар ёрдамида мамлакат бўйлаб 80 мингга яқин ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимлари сафарбар этилган.
АЗЕРТАДЖ агентлиги маълумотларига кўра, 200 га яқин киши ҳибсга олинган.
— Вазиятни бартараф этиш бўйича 50 га яқин чора кўрилди, — деди ИИВ раҳбари истеъфога чиқишдан олдин.
Брюно Ретайонинг сўзларига кўра, Лионда полициячилар ҳужумга учраган.
— Лионда полициячиларга тош отилди. Бу — қотиллик. Мен полицияга нисбатан нафратга эга бу жасур Францияни тўлиқ қўллаб-қувватлайман, — деб ёзди истеъфога чиқаётган ички ишлар вазири Х тармоғида.
Оммавий норозиликларга ҳукуматнинг ижтимоий-иқтисодий сиёсати, жумладан нархларнинг ошиши ва турмуш даражасининг пасайиши сабаб бўлмоқда. Мамлакатнинг бир қанча йирик шаҳарларида вазият кескинлигича қолмоқда.
