Ford тормоз тизимидаги носозлик туфайли 500 мингга яқин автомобилни чақириб олади
ASTANA. Kazinform – АҚШ Миллий йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси пайшанба куни 500 мингга яқин Ford автомобилини тормоз суюқлиги оқиши сабабли чақириб олишини маълум қилди.
АЗЕРТАЖ хабарига кўра, тормоз шлангининг ёрилиши суюқликнинг сизиб чиқишига сабаб бўлиши мумкин. Бу, ўз навбатида, тормоз масофасини ошириши ва ҳалокат хавфини ошириши мумкин.
Ford носозлик билан боғлиқ бахтсиз ҳодисалар ёки жароҳатлар ҳақида ҳеч қандай хабар олмаганини айтди, деб хабар беради Reuters.
Қайтариб олиш 2015-2018 йиллардаги Ford Edge ва 2016-2018 Lincoln MKX ҳашаматли седанларига тегишли. Ҳисоб-китобларга кўра, чақириб олинадиган автомобилларнинг тахминан 1 фоизида бу нуқсон бор.
Бундан ташқари, агентлик маълумотларига кўра, Ford орқа чироқларидаги нуқсон туфайли 213 мингдан ортиқ автомобилни, хавфсизлик ёстиқчалари очилганда портлаш хавфи туфайли 100,9 мингта автомобилни чақириб олади. Аввалроқ, ўтган йилнинг ноябрь ойида Американинг Ford автомобиль компанияси хавфсизлик камарларидаги нуқсон туфайли 112,6 мингта автомобилни қайтариб олаётгани маълум бўлган эди.