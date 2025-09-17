Финляндияда туғилиш даражаси 250 йил ичидаги энг паст даражага тушди
ASTANA. Kazinform — 2024 йилда Финляндияда туғилиш секинлашди ва сўнгги 250 йилдаги энг паст даражага этади, деб хабар беради АЗЕРТАДЖ.
Агентлик маълумотларига кўра, ўтган йили мамлакатда 43 720 нафар бола туғилган.
Финляндия халқ федерацияси тадқиқотчиси Катерина Головинанинг сўзларига кўра, асосий сабаблар орасида фарзанд кўришни кечиктириш, бепуштлик кўрсаткичларининг ошиши ва психологик-ижтимоий тўсиқлар бор. Одамлар келажак ҳақидаги ноаниқлик, иқтисодий инқирозлар, урушлар ва иқлим таҳдидлари туфайли фарзанд кўришни кейинга қолдиряптилар. Бунга шахсий қадриятларни ва ўрнатилган турмуш тарзини йўқотиш қўрқуви ҳам таъсир қилади.
Олимларнинг фикрича, руҳий саломатлик муаммолари ҳам оила қуриш имкониятларини камайтиради. Депрессияга учраган одамларга шерик топиш ва фарзанд кўриш қийинроқ. Маълумоти паст эркакларда фарзандсиз қолиш эҳтимоли юқори бўлса, олий маълумотли аёллар кўпроқ фарзанд кўрадилар.
Хельсинки университети тадқиқотчилари соғлиқни сақлаш, таълим ва ижтимоий соҳадаги касблар оилавий ҳаётга энг мос келишини аниқладилар. Санъат, гуманитар фанлар, табиий фанлар, муҳандислик ва паст малакали IT соҳаларидаги одамларда туғилиш даражаси пастроқ. Бу, эҳтимол, ишнинг беқарорлиги ва даромаднинг пастлиги билан боғлиқ.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, нақд пул ўтказмалари фақат қисқа муддатли таъсир кўрсатади. Энг муҳим чора-тадбирлар бола парваришидан фойдаланиш, мослашувчан иш соатлари ва кенгайтирилган руҳий саломатликни қўллаб-қувватлашни ўз ичига олади.
Олимларнинг огоҳлантиришича, агар бу тенденция давом этса, Финляндияда меҳнат ресурслари қисқариши, солиқ тушумларининг камайиши ва пенсия тизимига босим кучайиши кутилади.