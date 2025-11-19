Финляндияда илк ҳайдовчисиз автобус ишга туширилди
ASTANA. Kazinform - Финляндиянинг Тампере шаҳрида ҳайдовчисиз электр автобуси ишга туширилди, дея хабар беради Синьхуа.
Бу — Финляндиянинг доимий жамоат транспорти тизимига автоном транспортнинг илк марта жорий этилиши.
Тампере шаҳар маъмурияти маршрут Хервантажярви ва Линтухитти туманлари ўртасида ишлайди ва шаҳар трамвай тармоғига қўшимча маршрут тақдим этишини эълон қилди.
Тампере шаҳридаги “Ақлли шаҳар”ни ривожлантириш мақсадлари доирасида 2022 йилда ушбу йўналишда робот-автобус синовдан ўтказилди.
Аввалги синовлардан фарқли ўлароқ, энди йўловчилар хизматдан фойдаланиш учун пул тўлайдилар. Дастлаб автобусда ҳайдовчи ёрдамчиси бўларди, бироқ кейинги баҳорда автобус масофадан бошқариш маркази орқали тўлиқ ҳайдовчисиз режимга ўтади.
Шаҳар маъмуриятининг сўзларига кўра, робот-автобусдан ташқари, йўналиш бўйлаб ҳайдовчиси бўлган оддий микроавтобус ҳам ишлайди, ундан сервис танаффуслари вақтида ёки робот-автобус қувватланаётганда унинг ўрнига фойдаланиш мумкин.