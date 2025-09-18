17:12, 18 Сентябрь 2025 | GMT +5
Фигурали учиш бўйича Олимпия ўйинлари саралаш турнирида Қозоғистондан кимлар иштирок этади
ASTANA. Kazinform – 19 сентябрда Пекинда (Хитой) фигурали учиш бўйича Олимпия ўйинлари саралаш турнири бошланади.
Турнир давомида 2026 йилги Олимпиада учун финал йўлланмалари топширилади.
Қозоғистонликлар икки дастур бўйича беллашадилар.
Эркаклар ўртасидаги яккалик баҳсларида Диас Жиренбаев йўлланма учун кураш олиб боради. Шунингдек, захира таркибида Никита Кривошеев, Олег Мельников ва Артур Смағулов бор.
Муз устидаги рақсга Бойсангур Датиев ва Гауҳар Науризова тушадилар.
Эслатиб ўтамиз, яккалик баҳсларида энг яхши 5 нафар спортчи Олимпиада йўлланмасини қўлга киритган бўлса, муз рақси бўйича 4 жуфтлик йўлланмани қўлга киритади.