    12:50, 03 Октябрь 2025 | GMT +5

    FIFA ЖЧ-2026 расмий тўпини тақдим этди

    Халқаро футбол ассоциациялари федерацияси (FIFA) 2026-йилги жаҳон чемпионатининг расмий тўпини тақдим этди. Мусобақа АҚШ, Канада ва Мексика ҳудудида ўтказилади.

    FIFA ЖЧ-2026 расмий тўпини тақдим этди
    Фото: очиқ манбалардан олинган

    Дизайнда учта ранг — қизил, кўк ва яшил ишлатилган бўлиб, улар мусобақа мезбонларини ифодалайди. Тўп номи — “TRIONDA”.

    2026-йилги жаҳон чемпионатида 48 та миллий жамоа иштирок этади. Улар 12 та гуруҳга бўлинади, ҳар бир гуруҳда 4 тадан терма жамоа бўлади. Мундиалнинг плей-офф босқичига ҳар бир гуруҳда илк икки ўринни эгаллаган терма жамоалар, шунингдек, учинчи ўринни олган энг яхши саккиз жамоа йўл олади. Бундан ташқари, 2026-йилги жаҳон чемпионатида янги босқич — 1/16 финал жорий этилади.

    Футбол Жаҳон янгиликлари Спорт
    Ляззат Сейданова
