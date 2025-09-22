Ферстаппен “Формула-1” Озарбайжон Гран-присида иккинчи марта ғалаба қозонди
BAKU. Kazinform - Бокуда “Формула-1” бўйича жаҳон чемпионатининг асосий пойгаси – Озарбайжон Гран-приси якунланди, дея хабар беради Kazinform ахборот агентлиги.
Ғолиб Red Bull компаниясининг пилоти Макс Ферстаппен бутун масофа бўйлаб ишончли ҳайдаш маҳорати ва барқарор тезлигини намойиш этди.
Ушбу мусобақада ҳар бири икки пилотдан иборат 10 та жамоа иштирок этди.
Мусобақа иштирокчиларига икки соат ичида қийин шаҳар трассасини 51 марта айланиб чиқиш вазифаси юкланди.
Ферстаппен ажойиб натижалар кўрсатиб, пойгани қутбдан бошлаб, биринчи давралардан бошлаб пешқадамликни сақлаб қолди.
Mercedes жамоаси пилоти Жорж Расселл иккинчи, Williams жамоаси пилоти Карлос Сайнс учинчи ўринни эгаллади.
Мусобақа давомида ҳам баъзи нохуш ҳолатлар юз берди. McLaren ҳайдовчиси Оскар Пиастренинг машинаси бурчакдаги тўсиққа урилиб, бу хавфсизлик машинасини вақтинча ишга туширишга олиб келди. Яхшиямки, ҳайдовчининг ўзи жабрланмаган.
“Формула-2” пойгаси ҳам ўз ниҳоясига етди. DAMS жамоаси ҳайдовчиси Жек Кроуфорд ўзининг юксак маҳорати ва техник тайёргарлигини намойиш этиб, ғолиб чиқди.
Эслатиб ўтамиз, Озарбайжон 2016 йилдан буён “Формула-1”нинг энг қизиқарли босқичларидан бири – Озарбайжон Гран-присига мезбонлик қилиб келади. Бокудаги илк пойга Европа Гран-приси номи остида ўтказилган ва унинг ғолиби Нико Росберг бўлган.
Сўнгги йилларда Даниэль Риккардо, Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас, Серхио Перес, Макс Ферстаппен ва Оскар Пиастре каби машҳур пойгачилар Боку пойгаларида ғолибликни қўлга киритди.