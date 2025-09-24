OZ
    Фаластин давлатини тан олиши: АҚШ овози ягона ҳал қилувчи кучдир

    ASTANA. Kazinform — Буюк Британия ва Франциянинг БМТда Фаластин давлатини тан олиши Исроил-Фаластин можаросида тарихий лаҳзадир. Бу ҳақда BBC хабар берди.

    Палестина мемлекетін мойындау: АҚШ-тың дауысы шешуші болатын жалғыз күш болып қала береді
    Фото: BBC

    Йирик Европа давлатларининг мисли кўрилмаган ҳаракати дипломатик манфаатлар можаро ёқасига етиб бораётганидан далолат беради.

    Франция президенти Эммануэль Макрон Ғазода давом этаётган гуманитар фалокат ҳақида гапирар экан, Исроил ва ҲАМАСни қоралади ва “қонун кучдан устун бўлиши керак” деди.

    У Британия билан келишган ҳолда ва Саудия Арабистони кўмагида ҳозир ҳалокат ёқасида турган икки давлат ечимини сақлаб қолишга ҳаракат қилмоқда.

    Душанба куни Франция президенти Эммануэль Макрон ўз мамлакати Фаластин давлатини расман тан олишини маълум қилди.

    Аввал Канада, Австралия ва Буюк Британия Фаластинни давлат сифатида тан олгани ҳақида хабар берилган.

