«Евровидение-2026»: биринчи ярим финалга қайси мамлакатлар ўтди
ASTANA. Kazinform - Сешанба оқшомида Австрия пойтахтида «Евровидение-2026»нинг биринчи ярим финали бўлиб ўтди, унинг натижаларига кўра ўнта мамлакат финалга йўл олди, деб хабар беради Kazinform агентлиги.
Танловда 15 та мамлакат иштирок этди: Бельгия, Греция, Грузия, Исроил, Литва, Молдова, Польша, Португалия, Сан-Марино, Сербия, Финляндия, Хорватия, Черногория, Швеция ва Эстония.
Улардан финалга қуйидаги мамлакатлар йўл олди:
- Бельгия;
- Греция;
- Исроил;
- Литва;
- Молдова;
- Польша;
- Сербия;
- Финляндия;
- Хорватия;
- Швеция.
Финалчилар жамоатчилик овози ва ҳакамлар баҳолари натижаларига кўра танланган.
2025 йилда овоз бериш жараёнида танқид ва қоидабузарликлар ҳақидаги айбловлардан сўнг, бу йил тартиб-қоидалар ўзгартирилди.
Янгиликлар қаторига рухсат этилган овозлар сонини 20 тадан 10 тагача қисқартириш ҳамда онлайн овоз беришни банк картаси маълумотлари орқали мажбурий тасдиқлаш киритилди.
Ташкилотчиларнинг таъкидлашича, бу овозларнинг ҳақиқийлигини ва уларнинг манбасини тасдиқлаш имконини беради.
Исроилнинг иштирокига қарши норозилик намойишлари
BBC ёзишича, бу йил ҳам, аввалги бир неча танловларда бўлгани каби, «Евровидение»да Ғазо секторидаги уруш билан боғлиқ равишда Исроилнинг иштирокига қарши норозиликлар бўлиб ўтмоқда. 28 ёшли Беттаннинг чиқиши вақтида баъзи томошабинлар ҳуштак чалиб, Исроилга қарши шиорлар айта бошлаган. Шу билан бирга бошқа томошабинлар уни қўллаб-қувватлаш учун унинг номини қичқириб айтган.
Иккинчи ярим финал иштирокчилари
Танловнинг яна ўнта финалчиси иккинчи ярим финал якунлари бўйича маълум бўлади, ушбу босқич 14 май оқшомида бўлиб ўтади.
Иккинчи ярим финалда Австралия, Озарбайжон, Албания, Арманистон, Болгария, Дания, Кипр, Латвия, Люксембург, Мальта, Норвегия, Румыния, Украина, Чехия ва Швейцария иштирок этади.
Баъзи мамлакатлар анъанавий равишда тўғридан-тўғри финалга йўл олади — булар Буюк Британия, Германия, Италия ва Франция бўлиб, улар Европа телерадиоэшиттириш иттифоқининг энг йирик молиявий ҳамкорлари ҳисобланади. Шунингдек, аввалги танлов ғолиби ҳам автоматик тарзда финалга йўл олади. Бу йил бу ҳуқуқ Австрияга берилган.
Шу тариқа, 16 майда бўлиб ўтадиган финалда 25 та мамлакат иштирокчилари бош соврин учун кураш олиб боради.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ 10 майда Вена шаҳрида «Евровидение-2026»нинг 70-танловининг расмий очилиш маросими бўлиб ўтгани ҳақида ёзган эдик.