    Европа Иттифоқи ва Ўзбекистон визаларни енгиллаштириш масалаларини муҳокама қилишди

    TASHKENT. Kazinform – Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги вакиллари Европа Комиссиясининг Ички ишлар ва миграция бош бошқармаси мутахассислари билан музокаралар олиб боришди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    Европа Иттифоқи ва Ўзбекистон визаларни енгиллаштириш масалаларини муҳокама қилишди
    Фото: Ўзбекистон Президентининг матбуот хизмати

    Ташқи ишлар вазирлиги ҳузуридаги Dunyo ахборот агентлиги хабар беришича, учрашувда томонлар Ўзбекистон фуқаролари учун виза режимини юмшатиш имкониятини муҳокама қилишди. Учрашув давомида Тошкентга бир қатор мажбурий шартларни бажариш таклиф қилинди. Кейинчалик бу масала Европа Комиссияси йиғилишининг кун тартибига киритилади.

    Музокаралар якунида Европа Иттифоқи ва Ўзбекистон ўзаро мажбуриятларини тезда бажаришга ва ушбу масала бўйича икки томонлама учрашувларни мунтазам равишда ташкил этишга келишиб олдилар.

    Эслатиб ўтамиз, 2026 йил 1 январдан бошлаб Ўзбекистон АҚШ фуқаролари учун 30 кунлик визасиз режимни жорий этади. Шунингдек, Ўзбекистон ва Хитой ўртасида визасиз режимни жорий этишга қаратилган келишув жорий йилнинг июнь ойида кучга кирди.

