Европа Иттифоқи ҳайвонларни ҳимоя қилиш чораларини кучайтирмоқда
ASTANA. Kazinform — Барча Европа Иттифоқи мамлакатларида уй ҳайвонларини боқиш, кўпайтириш ва сотиш бўйича ягона қоидалар жорий этилад, деб хабар беради DW.
Асосий янгиликлардан бири - барча итлар ва мушукларни мажбурий микрочиплаш ва миллий маълумотлар базасида рўйхатдан ўтказишдир. Шунингдек, («инсон» или «ўз») соғлиғи (или просто «соғлиқ») учун зарарли хусусиятларга эга ҳайвонларни кўпайтириш ва уларни чатиштириш тақиқланади.
Бундан ташқари, шафқатсиз ҳаракатларга чекловлар киритилади: ҳайвонларга кўргазмалар учун зарар етказиш, хавфли боғичлардан фойдаланиш ва уларни Европа Иттифоқига аъзо мамлакатлар ҳудудига ташқаридан ноқонуний равишда олиб кириш тақиқланади.
Европа Иттифоқига аъзо мамлакатлар ҳудудига уй ҳайвонини олиб келган ҳар бир киши уни камида беш иш куни олдин микрочиплаши ва миллий маълумотлар базасида рўйхатдан ўтказиши керак. Бу талаб тижорат мақсадида бўлмаган ташишларга ҳам тааллуқли.
"Уй ҳайвони - оиланинг аъзоси, буюм ёки ўйинчоқ эмас", - деди қишлоқ хўжалиги ва қишлоқни ривожлантириш қўмитаси раҳбари Вероника Вречиова.