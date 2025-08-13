OZ
    Евроосиё ҳукуматлараро кенгаши йиғилиши Қирғизистонда бўлиб ўтади

    BISHKEK. Kazinform - 14-15 август кунлари Иссиқкўл вилоятининг Чўлпон-Ота шаҳрида Евроосиё ҳукуматлараро кенгашининг навбатдаги йиғилиши бўлиб ўтади, дея хабар беради Kazinform агентлиги мухбири.

    Фото: Akorda.kz

    Тадбирда ЕОИИга аъзо давлатлар ҳукумат раҳбарлари Иттифоқ доирасидаги интеграцион ҳамкорликка оид кенг кўламли масалаларни муҳокама қилади.

    ЕИК маълумотларига кўра, қуйидагилар кўриб чиқилиши режалаштирилган:

    • ЕОИИ доирасида умумий биржа (уюшган) товар бозорида биржа савдосини ривожлантириш дастурини тасдиқлаш тўғрисида;
    • 2024 йилга мўлжалланган трансчегаравий бозорлардаги рақобат ҳолати ва уларда рақобатнинг умумий қоидалари бузилишининг олдини олиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ЕИКнинг йиллик ҳисоботи тўғрисида;
    • 2024 йилда ЕОИИнинг нефть ва нефть маҳсулотларининг умумий бозорларини шакллантириш жараёни тўғрисидаги ҳисобот тўғрисида;
    • 2024 йилда ЕОИИ умумий газ бозорини шакллантириш жараёни тўғрисидаги ҳисобот тўғрисида;
    • 2024-2026 йилларда ЕОИИга аъзо давлатларнинг мувофиқлаштирилган (келишилган) транспорт сиёсатини амалга оширишнинг Асосий йўналишлари ва босқичларини амалга ошириш бўйича ҳаракатлар режасига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида;
    • 2024 йилда ЕОИИда юк темир йўл транспортини рақамлаштириш бўйича устувор чора-тадбирлар режасини ва ЕОИИ ва Хитой ўртасида савдо-иқтисодий ҳамкорликни ривожлантириш режасининг “Транспорт йўлакларини рақамлаштириш” бўлимида назарда тутилган чора-тадбирларни амалга оширишнинг бориши тўғрисида;
    • иқлим кун тартиби масалаларини тартибга солишга ёндашувларни амалга ошириш бўйича Евроосиё ҳукуматлараро кенгаши йўриқномасини бажариш тўғрисида;
    • ЕОИИ меҳнат бозорида энг кўп талаб қилинадиган касблар учун малака талабларини бирлаштиришнинг мақсадга мувофиқлиги ва касбий малакани тасдиқлаш тартиби тўғрисидаги ҳисобот;
    • ЕОИИда дори воситаларининг умумий бозорини ривожлантириш концепцияси тўғрисида;
    • ЕОИИда тиббий асбобларнинг умумий бозорини ривожлантириш концепцияси тўғрисида.

    Эслатиб ўтамиз, 2025 йил июнь ойида Чўлпон-Ота шаҳрида Коллектив хавфсизлик шартномаси ташкилотига аъзо давлатлар Ташқи ишлар вазирлари кенгашининг навбатдаги йиғилиши бўлиб ўтган эди.

