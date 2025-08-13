18:38, 13 Август 2025 | GMT +5
Евроосиё ҳукуматлараро кенгаши йиғилиши Қирғизистонда бўлиб ўтади
BISHKEK. Kazinform - 14-15 август кунлари Иссиқкўл вилоятининг Чўлпон-Ота шаҳрида Евроосиё ҳукуматлараро кенгашининг навбатдаги йиғилиши бўлиб ўтади, дея хабар беради Kazinform агентлиги мухбири.
Тадбирда ЕОИИга аъзо давлатлар ҳукумат раҳбарлари Иттифоқ доирасидаги интеграцион ҳамкорликка оид кенг кўламли масалаларни муҳокама қилади.
ЕИК маълумотларига кўра, қуйидагилар кўриб чиқилиши режалаштирилган:
- ЕОИИ доирасида умумий биржа (уюшган) товар бозорида биржа савдосини ривожлантириш дастурини тасдиқлаш тўғрисида;
- 2024 йилга мўлжалланган трансчегаравий бозорлардаги рақобат ҳолати ва уларда рақобатнинг умумий қоидалари бузилишининг олдини олиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ЕИКнинг йиллик ҳисоботи тўғрисида;
- 2024 йилда ЕОИИнинг нефть ва нефть маҳсулотларининг умумий бозорларини шакллантириш жараёни тўғрисидаги ҳисобот тўғрисида;
- 2024 йилда ЕОИИ умумий газ бозорини шакллантириш жараёни тўғрисидаги ҳисобот тўғрисида;
- 2024-2026 йилларда ЕОИИга аъзо давлатларнинг мувофиқлаштирилган (келишилган) транспорт сиёсатини амалга оширишнинг Асосий йўналишлари ва босқичларини амалга ошириш бўйича ҳаракатлар режасига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида;
- 2024 йилда ЕОИИда юк темир йўл транспортини рақамлаштириш бўйича устувор чора-тадбирлар режасини ва ЕОИИ ва Хитой ўртасида савдо-иқтисодий ҳамкорликни ривожлантириш режасининг “Транспорт йўлакларини рақамлаштириш” бўлимида назарда тутилган чора-тадбирларни амалга оширишнинг бориши тўғрисида;
- иқлим кун тартиби масалаларини тартибга солишга ёндашувларни амалга ошириш бўйича Евроосиё ҳукуматлараро кенгаши йўриқномасини бажариш тўғрисида;
- ЕОИИ меҳнат бозорида энг кўп талаб қилинадиган касблар учун малака талабларини бирлаштиришнинг мақсадга мувофиқлиги ва касбий малакани тасдиқлаш тартиби тўғрисидаги ҳисобот;
- ЕОИИда дори воситаларининг умумий бозорини ривожлантириш концепцияси тўғрисида;
- ЕОИИда тиббий асбобларнинг умумий бозорини ривожлантириш концепцияси тўғрисида.
Эслатиб ўтамиз, 2025 йил июнь ойида Чўлпон-Ота шаҳрида Коллектив хавфсизлик шартномаси ташкилотига аъзо давлатлар Ташқи ишлар вазирлари кенгашининг навбатдаги йиғилиши бўлиб ўтган эди.