European Open дзюдо турнирида Қозоғистондан 16 нафар спортчи иштирок этади
ASTANА. Кazinform – Қозоғистон дзюдо терма жамоаси Испаниянинг Бенидорм шаҳрида бўлиб ўтадиган European Open халқаро турнирида иштирок этади.
Халқаро дзюдо федерацияси маълумотларига кўра, миллий терма жамоага 16 нафар спортчи қўшилди. Улар орасида Астана шаҳрида бўлиб ўтган Grand Slam турнири ғолиби ва Осиё чемпионатининг икки карра бронза медали совриндори Ғалия Тинбаева ҳам бор. У 2025 йилдан бери биринчи марта татамига қайтади.
Эркаклар
- 60 кг гача: Айдар Қарғулов, Асилхан Зинуллин, Нурдаулет Мейрамбеков
- 66 кг гача: Мейирбек Байзақов, Ақжигит Насир, Нурмуҳамед Ботабай
- 73 кг гача: Бақитжан Абдраҳманов, Дастан Шаяхметов
- 81 кг гача: Айғали Қалдибек
- 100 кг гача: Адилет Сапарғалиев
- 100 кг гача: Мади Едилбаев
Аёллар
- 48 кг гача: Ғалия Тинбаева, Зарина Ҳуснадин
- 57 кг гача: Ботагўз Адилханова, Инкар Тўлепбергенова
- 63 кг гача: Ханзада Қайратова
Турнир 16-17 май кунлари бўлиб ўтади.
Эслатиб ўтамиз, Абилайхан Жубаназар дзюдо бўйича Осиё чемпионатида бронза медалига эга бўлди.