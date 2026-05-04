Эронда доллар курси тарихий энг юқори кўрсаткичга етди
ASTANA. Kazinform — Эроннинг эркин валюта бозорида АҚШ долларининг қиймати 184 минг туманга кўтарилиб, тарихий энг юқори кўрсаткичга етди. Бу ҳақда Анадолу агентлиги хабар берди.
Маълумотларга кўра, 28 февралда, АҚШ ва Исроилнинг ҳаракатларидан олдин, бир доллар тахминан 160 минг туманга тенг эди.
Миллий валюта қийматининг пасайиши сўнгги ҳарбий тўқнашувлардан кейинги иқтисодий босим ва АҚШ томонидан жорий этилган қатъий санкцияларнинг кучайиши билан боғлиқ.
Аввалроқ Эрон Ҳормуз бўғози орқали транзит учун тўловларни риалда амалга оширишни таклиф қилган эди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ АҚШнинг Эронга қарши денгиз блокадаси Теҳронга тахминан 4,8 миллиард доллар миқдорида иқтисодий зарар етказганини ёзган эдик.