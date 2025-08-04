11:09, 04 Август 2025 | GMT +5
Эрон мамлакат мудофаасини таъминлаш учун янги кенгаш тузади
ASTANА. Кazinform — Эрон Миллий хавфсизлик олий кенгаши (МХОК) мамлакатни ташқи таҳдидлардан ҳимоя қилишга қаратилган махсус орган — Миллий мудофаа кенгашини ташкил этишга қарор қилди, деб хабар беради ТАСС.
Бу ҳақда МХОК котибияти баёнотида айтилган.
— Миллий хавфсизлик олий кенгаши Эрон конституциясининг 176-моддасига мувофиқ Миллий мудофаа кенгашини ташкил этишни маъқуллади, — дейилади ҳужжатда.
Баёнотда қайд этилганидек, бу органга Эрон президенти раислик қилади ва унинг таркибига суд ҳокимияти раҳбари, парламент спикери, исломий республика қуролли кучларининг юқори мартабали вакиллари ва бир қанча вазирлар киради.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ МАГАТЭ делегацияси Эронга ташриф буюришни режалаштираётгани ҳақида хабар берган эдик.