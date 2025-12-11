Эрон Қозоғистон тарихига оид қимматли қўлёзмаларнинг нусхаларини олиб келди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистонда Ал-Фаробий тарихий-маданий мажмуаси қурилади. Бу ҳақда Ақордада Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Эрон Ислом Республикаси Президенти Масъуд Пезешкиён билан кенгайтирилган музокаралар чоғида маълум қилди.
“Маданий ва гуманитар алоқалар ҳам катта аҳамиятга эга. Эрон архивларида Қозоғистон тарихига оид кўплаб артефактлар сақланмоқда. Олимларимиз Ал-Фаробий меросини биргаликда ўрганишди. Қозоғистонда буюк мутафаккирга бағишланган тарихий-маданий мажмуа қуриш масаласи кўриб чиқилмоқда. Бундан ташқари, бугун Эрон делегацияси Қозоғистон тарихига оид бир қатор қимматли, қадимий қўлёзмаларнинг нусхаларини олиб келди. Бунинг учун сизга миннатдорчилигимни билдираман. Бу қадам икки халқ ўртасидаги чуқур тарихий алоқаларни исботлайди”, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Аввалроқ, Ақордада Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев мамлакатимизга расмий ташриф билан келган Эрон Ислом Республикаси Президенти Масъуд Пезешкиённи кутиб олгани ҳақида хабар берган эдик.
Томонлар ҳозирда юқори даражадаги музокаралар олиб бормоқда. Музокаралар давомида савдо-иқтисодий, транспорт-логистика ва маданий-гуманитар соҳаларда Қозоғистон-Эрон ҳамкорлигини янада мустаҳкамлаш масалалари муҳокама қилинади.