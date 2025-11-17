Эрон ҳукумати қурғоқчилик шароитида сунъий равишда ёмғир ёғдира бошлади
ASTANA. Kazinform - Эрон ҳукумати қурғоқчиликдан азият чеккан ҳудудларда сунъий равишда ёмғир қўзғатиш учун булутли экиш — кимёвий моддалар пуркашдан фойдаланишни бошлади, дея хабар беради Kazinform BBCга таяниб.
Булутли экиш сув буғини конденсация қилиш ва ёғингарчилик ҳосил қилиш учун самолётдан ёки ердан кумуш ёки калий иодид каби моддаларни пуркашни ўз ичига олади.
Шанба куни бу усул сўнгги йилларда қурғоқчилик туфайли сезиларли даражада қисқарган ва қисман шўр ботқоққа айланган Эроннинг энг йирик шўр кўли Урмия кўли устида қўлланилди.
Агентлик маълумотларига кўра, булутли экиш ишлари яқин кунларда кўл билан ювилган ва Озарбайжон Республикаси билан чегарадош Ғарбий ва Шарқий Озарбайжон вилоятларида давом этади.
Эрон метеорология ташкилоти хабар беришича, бу йил мамлакатда ёғингарчилик одатдагидан 89 фоизга кам бўлган. Ўнлаб йиллар давомида қўлланилган булутли экиш усули сув танқислигига қарши курашда, шу жумладан Бирлашган Араб Амирликларида ҳам фаол қўлланилади.