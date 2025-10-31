OZ
    15:35, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    Ерлан Қарин Ўзбекистон Президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева билан учрашди

    АSTANA.Кazinform - Самарқандда Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева билан ЮНEСКО Бош конференциясининг навбатдаги сессияси доирасида учрашдим, деб ёзди Давлат маслаҳатчиси ўз саҳифасида.

    Қарин
    Фото: erlankarin2019

    — Биз икки мамлакат ўртасидаги маданий-гуманитар ҳамкорлик ва ўзаро таъсир имкониятларини, жумладан, ЮНEСКО доирасида муҳокама қилдик. Минтақавий ташаббусларни илгари суриш ва ЮНEСКО доирасида трансмиллий номинацияларни оқилона мувофиқлаштириш бўйича ишларни давом эттириш бўйича фикр алмашдик, - деб ёзган Ерлан Қарин.

    Шуни таъкидлаш жоизки, Қозоғистон Республикаси Давлат маслаҳатчиси - ЮНEСКО ва ИСEСКО бўйича Қозоғистон Миллий комиссияси раиси Ерлан Қарин Ўзбекистон Республикаси Самарқанд шаҳрида бўлиб ўтаётган Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Таълим, фан ва маданият ташкилоти (ЮНEСКО) Бош конференциясининг 43-сессиясида нутқ сўзлади.

