OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    17:10, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Ерлан Қарин: Қишлоқ ва туман ҳокимларини тўғридан-тўғри сайлаш — мисли кўрилмаган сиёсий тажриба

    ASTANА. Каzinform – Мамлакат тарихида биринчи марта қишлоқ ва туман ҳокимлари тўғридан-тўғри сайланди. Қозоғистон Республикаси Давлат маслаҳатчиси Ерлан Қарин бу ҳақда ёзди.

    Ерлан Қарин
    Фото: Ақорда

    – Бу — мисли кўрилмаган ўзгаришлардан бири. Чунки вилоят тажрибасида биринчи марта биз ижроия ҳокимияти раҳбарларини тўғридан-тўғри сайлаш режимига ўтмоқдамиз, – деди у.

    Қариннинг сўзларига кўра, сайловлар босқичма-босқич ўтказилди ва бугунги кунга қадар янги тизим бўйича 2 мингдан ортиқ қишлоқ ҳокими сайланди.

    – Сайланган қишлоқ ҳокимларининг 50 фоиздан ортиғи, агар адашмасам, 60 фоизи илгари ҳеч қачон давлат хизматида ишламаган янги одамлардир, – деди у.

    Эслатиб ўтамиз, Ерлан Қарин бўлажак ўзгаришларнинг кўлами янги Конституциянинг қабул қилиниши билан баробарлиги айтган эди.

