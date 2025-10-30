Ерлан Қарин: Қишлоқ ва туман ҳокимларини тўғридан-тўғри сайлаш — мисли кўрилмаган сиёсий тажриба
ASTANА. Каzinform – Мамлакат тарихида биринчи марта қишлоқ ва туман ҳокимлари тўғридан-тўғри сайланди. Қозоғистон Республикаси Давлат маслаҳатчиси Ерлан Қарин бу ҳақда ёзди.
– Бу — мисли кўрилмаган ўзгаришлардан бири. Чунки вилоят тажрибасида биринчи марта биз ижроия ҳокимияти раҳбарларини тўғридан-тўғри сайлаш режимига ўтмоқдамиз, – деди у.
Қариннинг сўзларига кўра, сайловлар босқичма-босқич ўтказилди ва бугунги кунга қадар янги тизим бўйича 2 мингдан ортиқ қишлоқ ҳокими сайланди.
– Сайланган қишлоқ ҳокимларининг 50 фоиздан ортиғи, агар адашмасам, 60 фоизи илгари ҳеч қачон давлат хизматида ишламаган янги одамлардир, – деди у.
Эслатиб ўтамиз, Ерлан Қарин бўлажак ўзгаришларнинг кўлами янги Конституциянинг қабул қилиниши билан баробарлиги айтган эди.