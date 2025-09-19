Ерлан Қарин ИСЕСКО Бош директори Салим бин Муҳаммад Ал-Малик билан учрашди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Республикаси Давлат маслаҳатчиси Ерлан Қарин Ислом олами таълим, фан ва маданият масалалари бўйича ташкилот (ИСЕСКО) Бош директори Салим бин Муҳаммад Ал-Малик билан учрашув ўтказди. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.
Суҳбат чоғида Қозоғистон ва ИСЕСКО ўртасидаги таълим, фан ва маданият соҳаларидаги ҳамкорликнинг асосий йўналишлари муҳокама қилинди.
— Ерлан Қарин анъанавий “Тўғизқумалақ” ўйини ислом олами мероси рўйхатига киритилгани учун миннатдорчилик билдирди. Шунингдек, у Қозоғистоннинг «Ою-өрнек», «Қармақшы жырау» каби миллий номинацияларини янада тарғиб қилиш муҳимлигини таъкидлади, — дейилади хабарда.
Салим Ал-Малик Қозоғистон ташаббусларини юқори баҳолади ва мамлакат ИСЕСКОнинг ишончли ҳамкори эканлигини, шунингдек, ўзаро ҳамкорликни мустаҳкамлашга хизмат қиладиган янги ғояларга очиқлигини таъкидлади.
Учрашув якунлари бўйича томонлар ўзаро англашувни мустаҳкамлашга қаратилган ҳамкорликни ривожлантириш тарафдори эканликларини тасдиқладилар.
