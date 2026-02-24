Эркин курашчилар Беларусдаги турнирда 14 та медални қўлга киритдилар
ASTANA. Kazinform – Минскда (Беларусь) Александр Медвед хотирасига бағишланган халқаро Гран-при турнири якунланди.
Миллий Олимпия Қўмитаси маълумотларига кўра, Қозоғистон терма жамоаси ўйинларда 14 та медални қўлга киритди.
Эркин кураш бўйича Едиге Қасимбек 125 кг гача вазн тоифасида олтин медални қўлга киритди.
Нурлан Ўтегенов (79 кг гача) ва Даулет Ергеш (86 кг гача) кумуш медалларни қўлга киритди. Мейржан Аширов (74 кг гача), Ерасил Мухтарули (57 кг гача), Ади Серикули (65 кг гача), Начин Куулар (70 кг гача), Санжар Досжанов (74 кг гача), Нуркерим Ернияз ва Бейбарис Қасимбек (92 кг гача) мусобақани бронза медаллари билан якунлади.
Аёллар ўртасидаги мусобақада ҳам миллий терма жамоа иккита кумуш ва иккита бронза медални қўлга киритди. Лаура Ғаниқизи (50 кг гача) ва Алина Ертостик (76 кг гача) иккинчи ўринни эгаллади. 68 кг вазн тоифасида иштирок этган Ирина Казюлина ва Елена Шалигина кучли учликка якун ясашди.