13:08, 14 Август 2025 | GMT +5
Эркин кураш бўйича ёшлар ўртасидаги ЖЧ да Қозоғистондан кимлар иштирок этади
ASTANA. Кazinform – Эркин кураш бўйича Қозоғистон терма жамоаси мураббийлар штаби U20 тоифасидаги жаҳон чемпионатида иштирок этадиган курашчилар рўйхатини эълон қилди. Мусобақа Болгариянинг Самоков шаҳрида бўлиб ўтади.
- Жаҳон чемпионатида Қозоғистон шарафини 10 нафар спортчи ҳимоя қилади:
- 57 кг гача: Нурданат Айтанов
- 61 кг гача: Аллан Оралбек
- 65 кг гача: Ерали Женисов
- 70 кг гача: Сунқар Сейдахмет
- 74 кг гача: Досжан Қул-Ғайип
- 79 кг гача: Ерхан Абил
- 86 кг гача: Қасимжўмарт Алин
- 92 кг гача: Камиль Куруглиев
- 97 кг гача: Самир Дурсунов
- 125 кг гача: Едиге Қасимбек
Кураш турлари бўйича жаҳон чемпионати 17-24 август кунлари бўлиб ўтади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ эркин кураш бўйича жаҳон чемпионатида қатнашадиган қозоғистонликлар номи маълум бўлганлиги ҳақида хабар берган эдик.