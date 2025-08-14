OZ
    13:08, 14 Август 2025

    Эркин кураш бўйича ёшлар ўртасидаги ЖЧ да Қозоғистондан кимлар иштирок этади

    ASTANA. Кazinform – Эркин кураш бўйича Қозоғистон терма жамоаси мураббийлар штаби U20 тоифасидаги жаҳон чемпионатида иштирок этадиган курашчилар рўйхатини эълон қилди. Мусобақа Болгариянинг Самоков шаҳрида бўлиб ўтади.

    Эркин кураш
    Фото: ҚР МОҚ
    • Жаҳон чемпионатида Қозоғистон шарафини 10 нафар спортчи ҳимоя қилади:
    • 57 кг гача: Нурданат Айтанов
    • 61 кг гача: Аллан Оралбек
    • 65 кг гача: Ерали Женисов
    • 70 кг гача: Сунқар Сейдахмет
    • 74 кг гача: Досжан Қул-Ғайип
    • 79 кг гача: Ерхан Абил
    • 86 кг гача: Қасимжўмарт Алин
    • 92 кг гача: Камиль Куруглиев
    • 97 кг гача: Самир Дурсунов
    • 125 кг гача: Едиге Қасимбек

    Кураш турлари бўйича жаҳон чемпионати 17-24 август кунлари бўлиб ўтади.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ эркин кураш бўйича жаҳон чемпионатида қатнашадиган қозоғистонликлар номи маълум бўлганлиги ҳақида хабар берган эдик.

