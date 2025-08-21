Эркин кураш бўйича Қозоғистон терма жамоаси жаҳон чемпионатида иккинчи ўринни эгаллади
ASTANA. Kazinform – Болгариянинг Самоков шаҳрида бўлиб ўтаётган 20 ёшгача бўлган ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионатида эркин кураш бўйича Қозоғистон терма жамоаси умумжамоа ҳисобида иккинчи ўринни эгаллади.
Гранд финал босқичида қозоғистонлик полвонлар 1 та олтин, 1 та кумуш ва 3 та бронза медалини қўлга киритди.
Қозоғистон терма жамоасидан Едиге Қасимбек (125 кг) чемпион бўлган бўлса, Камил Куруглиев (92 кг) кумуш медални қўлга киритди. Нурданат Айтанов (57 кг), Досжан Қулғайип (74 кг) ва Самир Дурсунов (97 кг) кучли учликни якунлади.
17-24 август кунлари бўлиб ўтаётган нуфузли мусобақада энди аёллар кураши бўйича, кейинги ўринларда юнон-рум кураши бўйича беллашади.
Жаҳон чемпионатлари 1969 йилдан буён мунтазам ўтказиб келинмоқда. Шу кунга қадар қозоғистонлик полвонлар 10 та олтин, 27 та кумуш ва 39 та бронза медалини қўлга киритган.
Ўтган йили Испаниянинг Понтеведра шаҳрида ўтказилган жаҳон чемпионатида мамлакат терма жамоаси 2 та олтин, 1 та кумуш ва 4 та бронза медали билан медаллар жадвалида тўртинчи ўринни эгаллаган эди.