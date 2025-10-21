ЕОИИ юкларни кузатиш тизимини жорий қилади
ASTANА. Кazinform — 2026 йил 11 февралдан бошлаб Евроосиё иқтисодий иттифоқи ҳудудида навигация пломбаларидан фойдаланган ҳолда юкларни кузатиш тизими ишга туширилади. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси вакиллари матбуот анжуманида маълум қилди.
Евроосиё иқтисодий комиссиясининг (ЕИК) божхона ҳамкорлиги бўйича ҳайъати аъзоси Руслан Давидов ўз нутқида навигация пломбаларининг бутун Иттифоқда биринчи марта қўлланилишини, бу муҳим янгилик эканлигини айтди.
Унинг сўзларига кўра, бу чора ЕОИИ доирасида товарларнинг эркин ҳаракатланишини таъминлашнинг асосий ечимидир. Янги қурилмалар товарларни қабул қилувчиларга етказиб беришни осонлаштиради ва тезлаштиради.
Бундан ташқари, улардан фойдаланиш назорат органлари ва ташувчилар ўртасидаги ишончни оширади.
— Пломбалар юк хавфсизлигини таъминлайди. Чунки йўлда ҳар қандай фавқулодда вазият зудлик билан назорат органларига нохуш ҳодисанинг олдини олиш учун сигнал беради — деди Давидов.
Шунингдек, тадбиркорлар назорат қилувчи органлар билан биргаликда барча назорат маълумотларини олишини айтди. Яъни, юк ташувчи компания исталган вақтда юк ташувчи транспорт воситасининг аниқ манзилини текшириб, аниқлай олади. Ушбу имконият юкларни онлайн кузатиш имконини беради ва товарлар хавфсизлиги ҳақида қайғурмайди.
Шунингдек, биринчи босқичда навигация пломбаларидан рухсат этилган ва актсиз тўланадиган айрим турдаги товарлар, жумладан, алкогол, тамаки маҳсулотлари, саноат товарларини ташишда фойдаланилади.
Келишув келгуси йилнинг 11 февралидан кучга киради. Навигация пломбаси - сунъий йўлдош навигация тизими технологиясидан фойдаланган ҳолда ишлайдиган герметик элемент ва электрон модулдан иборат техник қурилма.
Қурилма транспорт маълумотларини, шу жумладан пломба ҳолати ва транспорт воситасининг геолокациясини қайд этади ва уни рўйхатдан ўтган миллий операторнинг ахборот тизимига юборади. Ушбу маълумот ЕОИИга аъзо давлатларнинг назорат органларида мавжуд. Бу назорат тартиб-қоидаларининг самарадорлигини ошириш ва рискларни бошқариш тизимини такомиллаштиришга ёрдам беради.
Давидовнинг сўзларига кўра, навигация пломбаларидан фойдаланиш Иттифоқ доирасида товарлар ҳаракатининг шаффофлигини таъминлаш ва уларнинг умумий бозорда қонуний айланишини тасдиқлашга қаратилган.
Евроосиё иқтисодий комиссияси суғурта мукофотларини камайтиришнинг янги тизимини жорий этишни кутмоқда. Юк ташувлари тўғрисида тўлиқ ва ишончли маълумотлар мавжуд бўлганда суғуртачиларнинг хавфи камаяди. Бундан ташқари, компаниялар логистикани оптималлаштириш ва транспорт хизматлари самарадорлигини ошириш учун шароит яратадиган кенг қамровли маълумотлар тўпламларидан фойдаланиш имкониятига эга бўладилар.
