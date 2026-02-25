ЕОИИ мамлакатлари илмий унвонларни ўзаро тан олиш тўғрисидаги келишувни маъқулладилар
ASTANA. Kazinform – Евроосиё иқтисодий комиссияси Кенгашининг навбатдаги йиғилиши онлайн тарзда бўлиб ўтди. Бу ҳақда Ҳукумат матбуот хизмати хабар берди.
Иштирокчилар ЕОИИга аъзо давлатларда илмий унвонлар тўғрисидаги ҳужжатларни ўзаро тан олиш тўғрисидаги келишувни маъқулладилар. Ҳужжат меҳнат миграцияси даврида илмий унвонларни тўғридан-тўғри тан олишни назарда тутади, бу уларнинг эгаларига Иттифоқнинг бошқа мамлакатларида берилган малакага мувофиқ ишлаш имконини беради.
Ишга жойлашадиган давлатда экспертиза натижаларига кўра салбий қарор қабул қилинмаган бўлса, келишув кучга киргунга қадар берилган ҳужжатлар ҳам расман тан олинади. Энди Келишув ратификация қилиш учун ЕОИИ мамлакатларига юборилади, шундан кейин ҳужжат кучга киради.
Шунингдек, ЕИК Кенгашида ЕОИИга аъзо давлатларнинг интеллектуал транспорт тизимларининг ўзаро таъсирини такомиллаштириш концепциясини амалга ошириш бўйича йўл харитаси тасдиқланди. Бу йил ахборот алмашинуви учун асосий хизматларни аниқлаш, маълумотлар алмашинуви форматлари бўйича таклифлар ишлаб чиқиш ва тегишли ҳуқуқий асосни шакллантириш режалаштирилган.
Йиғилиш якунлари бўйича ЕОИИ божхона ҳудудида ветеринария дори воситаларининг муомаласини тартибга солиш қоидаларининг айрим қоидаларини, шунингдек, техник регламентларни ишлаб чиқиш режасини янгилаш тўғрисида қарор қабул қилинди.
Эслатиб ўтамиз, бу йил ЕИК Кенгашига Қозоғистон раислик қилмоқда, унга Бош вазир ўринбосари - Миллий иқтисодиёт вазири Серик Жуманғарин бошчилик қилмоқда.