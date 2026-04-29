ЕОИИ чой ва қаҳвани маркировка қилиш бўйича янги қоидаларни жорий этмоқда
ASTANA. Kazinform – Евроосиё иқтисодий комиссияси кенгаши Евроосиё иқтисодий иттифоқи мамлакатларининг таклифларини кўриб чиқиб, мажбурий идентификация воситалари билан маркировка қилиниши шарт бўлган товарлар рўйхатини кенгайтириш тўғрисида қарорларни тасдиқлади, деб хабар беради Kazinform агентлиги мухбири.
Янгиланган рўйхатга чой, кофе, какао, бўёқлар ва лаклар, болалар ўйинчоқлари ва айрим турдаги қурилиш материаллари киради. Ушбу тоифаларга иттифоқ бўйлаб ягона маркировка қилиш ёндашувлари қўлланилади.
Аъзо давлатлар маркировка қилишни жорий этиш вақтини ва уни қўллаш тартибларини мустақил равишда белгилаш ҳуқуқини сақлаб қоладилар. Улар бундай қарорлар ҳақида комиссияни олти ойдан кечиктирмай хабардор қилишлари шарт.
Евроосиё иқтисодий ҳамжамияти савдо вазири Андрей Слепнев рўйхатнинг кенгайиши иттифоқ ичида товарлар айланишини мониторинг қилишнинг умумий тизимини ишлаб чиқишни акс эттиришини ва бозор шаффофлигини оширишга қаратилганлигини таъкидлади.
"Маркировка қилишган маҳсулот тоифалари сонининг кенгайиши истеъмолчиларга маҳсулотларнинг ҳақиқийлигини текшириш ва ноқонуний савдони камайтириш орқали ҳалол бозор иштирокчиларининг рақобатбардошлигини ошириш имконини берувчи умумий Иттифоқ маркировка қилиш тизимининг ривожланишини кўрсатади",- деб таъкидлади у.
Шунингдек, янги маҳсулот гуруҳларини маркировка қилиш 2019 йилда ЕИ Кенгаши томонидан тасдиқланган маркировка қилиш тизимининг асосий технологик моделига асосланган ягона қоидаларга мувофиқ амалга оширилиши таъкидланган.
Қабул қилинган қарорлар ЕИ мамлакатлари ўртасида маркировка қилиш кодларини ўзаро тан олишни назарда тутади, бу эса товарлар иттифоқ ичида муомалада бўлганда уларни қайта маркировка қилиш заруратини бартараф этади.