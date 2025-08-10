Энди меҳнат дафтарчаси керакми?
ASTANA. Kazinform – Меҳнат дафтарчаси аввалгидек мажбурий эмас. Бу ҳақда ҚР Меҳнат ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш вазирлиги мутахассиси Jibek Joly телеканалининг “Бүгін LIVE” дастурида берган интервьюсида айтиб ўтди.
“Меҳнат дафтарчаси Меҳнат кодексининг 35-моддасига мувофиқ иш стажини тасдиқловчи ҳужжатлардан бири ҳисобланади. Лекин бу аввалгидек мажбурий эмас. Эндиликда меҳнат дафтарчалари электрон тизимга ўтказилмоқда. Ҳужжатларни рақамлаштиришга масъул вазирлик ва бошқа давлат муассасалари жадал ишламоқда”, - дейди Асхат Жумали.
Бироқ, бу ҳужжат баъзи фуқаролар учун зарур бўлиши мумкин.
“Бироқ, меҳнат дафтарчасини кераксиз деб ташлаб юбормаслик керак. 90-2000 йилларда ишлаган фуқаролар учун фойдали бўлиши мумкин. Бундан ташқари, пенсия миқдори Пенсия жамғармаси ва электрон меҳнат биржаси маълумотларига кўра ҳисобланади. Унда маълумот бўлмаса, фуқаролар меҳнат дафтарчаси орқали иш стажини тасдиқлашга ҳақли”, – дейди Давлат меҳнат назорати қўмитаси бош эксперти.
Эксперт маълумотларни рақамлаштиришнинг асосий масаласига ҳам тўхталиб ўтди.
“Асосий маълумотлар электрон меҳнат биржасида рўйхатдан ўтказилиши керак. Ҳозирда ҳужжатларни рақамлаштиришда асосий масала - иш берувчиларнинг электрон меҳнат биржасида рўйхатдан ўтмаганлигидир. Шу боис, Меҳнат кодексининг 23-моддасига мувофиқ, эндиликда иш стажини электрон меҳнат биржасида рўйхатдан ўтказиш мажбурий ҳисобланади. Келгусида жавобгарлик бўйича ишлар давом эттирилади”,- деди у.