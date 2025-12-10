19:37, 10 Декабрь 2025 | GMT +5
Елена Рибакинанинг янги йилдаги биринчи турнири аниқланди
ASTANA. Kazinform – Брисбен WТА 500 аёллар турнири 4-11 январь кунлари Австралияда бўлиб ўтади.
Йилнинг биринчи турнири иштирокчилари рўйхатида Қозоғистоннинг биринчи, дунёнинг 5-ракеткаси Елена Рибакина ҳам бор.
Ушбу турнирда дунёнинг биринчи ракеткаси, "Катта дубулға" турнирининг тўрт карра чемпиони, Беларусь вакили Арина Соболенко каби бошқа машҳур теннисчилар ҳам иштирок этади.
Ўтган йили Е. Рибакина финалда А. Соболенкони 6:0, 6:3 ҳисобида мағлуб этиб, ушбу турнир ғолибига айланган эди. Бу йил қозоғистонлик теннисчи иштирок этмади. Шунинг учун, агар у бўлажак турнирда яхши натижа кўрсатса, рейтинг очколарини тўлдириши мумкин бўлади.
Бундан ташқари, Брисбен турнири Австралия очиқ чемпионатига тайёргарлик вазифасини ўтайди.