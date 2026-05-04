Елена Рибакина WТА чемпионлик жадвалида етакчилик қилмоқда
ASTANА. Кazinform — Аёллар теннис ассоциацияси (WТА) яккалик баҳсларида чемпионлик жадвалининг янгиланган версиясини эълон қилди.
Қозоғистонлик теннисчи Елена Рибакина 4103 очко билан чемпионлик жадвалининг юқори поғонасида қолмоқда.
Беларуслик Арина Соболенко 4015 очко билан иккинчи ўринда.
Америкалик Жессика Пегула (2970 очко) кучли учликни якунламоқда.
Мадридда (Испания) бўлиб ўтган WТА 1000 турниридан сўнг янгиланган жаҳон рейтингида Е. Рибакина пешқадам А. Соболенкога бир қадам яқинлашди. Ҳозирда Арина 10110 очко тўплаган, Е. Рибакина (8555) эса иккинчи ўринда мустаҳкам турибди.
Польшалик Ига Швентек 6948 очко билан учинчи ўринга кўтарилиб, америкалик Кори Гауффни (6749) ортда қолдирди.
Мадрид турнирида ғолиб чиққан украиналик Марта Костюк 23-ўриндан 15-ўринга, финалга чиққан россиялик Мирра Андреева эса 8-ўриндан 7-ўринга кўтарилди.
Тўртинчи босқичда Е. Рибакинани мағлуб этган австриялик Анастасия Потапова 56-ўриндан 38-ўринга кўтарилди, М. Костюкка ютқазган яна бир қозоғистонлик Юлия Путинцева эса 80-ўриндан 77-ўринга кўтарилди.
Қозоғистоннинг жуфтлик баҳсларидаги энг яхши теннисчиси Анна Данилина 7-ўриндан 8-ўринга тушиб кетди.
Жаҳон рейтингидаги, шунингдек, чемпионат жадвалидаги келгуси ўзгаришлар теннисчиларнинг шу ҳафта бошланадиган Рим WТА 1000 турниридаги натижаларига боғлиқ бўлади.
Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик теннисчилар Лондондаги жаҳон чемпионатида Мўғулистон ва Мисрни мағлуб этишди.