Эль-Ниньо ҳодисаси: Мутахассислар бутун дунё бўйлаб аномал иссиқ ва сув тошқинларини башорат қилмоқда
АSTANА.Кazinform - Экваториал Тинч океанида ер усти сувларининг исишига олиб келадиган Эль-Ниньо ҳодисаси 2026 йил охиригача кучайиши мумкин. Мутахассислар бутун дунё бўйлаб сув тошқинлари, қурғоқчилик ва рекорд даражадаги юқори ҳароратлар бўлиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирмоқда, деб хабар беради BILD.
Эль-Ниньо — бу марказий ва шарқий Тинч океанидаги ер усти сувларининг даврий исиши бўлиб, у ҳар 2-7 йилда бир марта содир бўлади ва сайёрамиз иқлимига сезиларли таъсир кўрсатади. Ҳозирда Европа ўрта масофали об-ҳаво прогнозлари маркази (ECMWF) маълумотлари бу ҳодиса 2026 йил охиригача кучайиши мумкинлигини кўрсатмоқда.
Метеоролог Доминик Юнгнинг таъкидлашича, "Эль-Ниньо экстремал об-ҳаво ҳодисалари — қурғоқчилик, сув тошқинлари ва аномал иссиқ билан тавсифланади". Ҳар 10-15 йилда бир марта содир бўладиган "супер Эль-Ниньо" пайтида Тинч океанининг ҳарорати икки даражадан кўпроқ Цельсийга кўтарилиши мумкин, бу эса глобал таъсир кўрсатади".
Иқлимшунос доктор Карстен Брандтнинг айтишича, ҳодисанинг энг юқори чўққиси 2026 йил ноябрь ойида, энг юқори таъсири эса 2027 йил январь ойида бўлиши мумкин.
Унинг сўзларига кўра, Эль-Ниньо глобал об-ҳаво ўзгариши, иқтисодий зарар келтирадиган табиий офатлар билан тавсифланади.
Оқибатлари узоққа чўзилиши мумкин:
Шимолий Америка: Америка Қўшма Штатлари ғарбида рекорд даражада иссиқ ёз, қурғоқчилик ва ўрмон ёнғинлари хавфининг ортиши.
Жануби-Шарқий Осиё: Филиппин, Хитой ва Япония тайфунларга дуч келади.
Австралия, Индонезия, Шарқий Африка ва Кариб денгизи: иссиқлик ва қурғоқчилик.
Перу ва Эквадор: кучли ёғингарчилик ва сув тошқинлари.
Жанубий Америка, Африка ва Яқин Шарқнинг тропик минтақалари: юқори намлик ва иссиқлик.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, Эль-Ниньо бутун дунё бўйлаб атмосфера айланишига, ўзгарувчан шамоллар, ёғингарчилик ва ҳароратга таъсир қилади.