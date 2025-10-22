OZ
    08:36, 22 Октябрь 2025 | GMT +5

    Эквадорнинг Перу билан чегарасида зилзила юз берди

    ASTANA. Kazinform - Сешанба куни кечқурун қирғоқ бўйидаги Эль-Оро провинциясида 6,1 магнитудали зилзила қайд этилди, дея хабар беради Kazinform Синьхуа агентлигига таяниб.

    Фото: hurriyet.com.tr

    Ер силкинишлари мамлакат жануби-ғарбидаги бир қанча аҳоли пунктларида сезилган.

    “Зилзила эпицентри жанубий кенглик 3,61 даража ва ғарбий узунлик 79,98 даража бўлиб, чуқурлиги 83 километр, магнитудаси эса 6,1 баллни ташкил этади”, — дея маълум қилди Эквадор Геофизика институти.

    Вайронагарчилик ва қурбонлар ҳақида маъумотлар йўқ.

    Синьхуа ҳамкор агентлиги томонидан Kazinform учун махсус тақдим этилган.

