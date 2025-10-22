08:36, 22 Октябрь 2025 | GMT +5
Эквадорнинг Перу билан чегарасида зилзила юз берди
ASTANA. Kazinform - Сешанба куни кечқурун қирғоқ бўйидаги Эль-Оро провинциясида 6,1 магнитудали зилзила қайд этилди, дея хабар беради Kazinform Синьхуа агентлигига таяниб.
Ер силкинишлари мамлакат жануби-ғарбидаги бир қанча аҳоли пунктларида сезилган.
“Зилзила эпицентри жанубий кенглик 3,61 даража ва ғарбий узунлик 79,98 даража бўлиб, чуқурлиги 83 километр, магнитудаси эса 6,1 баллни ташкил этади”, — дея маълум қилди Эквадор Геофизика институти.
Вайронагарчилик ва қурбонлар ҳақида маъумотлар йўқ.
Синьхуа ҳамкор агентлиги томонидан Kazinform учун махсус тақдим этилган.