    Эквадор: қамоқхонадаги тартибсизликда 17 киши ҳалок бўлди

    ASTANA. Kazinform — Эквадорнинг Эсмеральдас провинциясидаги қамоқхонадаги тартибсизликлар оқибатида камида 17 киши ҳалок бўлди, дея хабар беради Синьхуа.

    Франция Оңтүстік Американың джунглиінде қатаң режимдегі түрме салады
    Фото: Pexels

    Қамоқхонадаги тартибсизлик икки гуруҳ ўртасидаги тўқнашувдан келиб чиққан. Маҳаллий вақт билан соат 03:00 атрофида маҳбуслар бақириб, ўқ узишган.

    Жиноятда 17 киши ҳалок бўлган бўлса-да, қамоқхонада қурбонлар кўпроқ бўлиши мумкин.

    Жорий йил 22 сентябрда эса Эквадор жануби-ғарбидаги қамоқхонадаги тартибсизликлар оқибатида камида 14 киши ҳалок бўлган, яна 14 киши яраланган.

    Эквадор сўнгги йилларда қамоқхона инқирози билан кураш олиб боряпти. Расмий маълумотларга кўра, 2021 йил февралдан бери тўдалар зўравонлиги 600 га яқин маҳбуснинг ҳаётига зомин бўлган.

    Эслатиб ўтамиз, ҳайдовчилар иш ташлашидан сўнг Эквадорнинг бир қанча провинцияларида фавқулодда ҳолат эълон қилинган.

