ЕИК Кенгаши Қозоғистон ташаббуси билан ёқилғи импортини божхона солиғидан озод қилди
ASTANА. Кazinform — Онлайн режимда Евроосиё иқтисодий комиссияси Кенгашининг йиғилиши бўлиб ўтди. Қозоғистон делегациясига Бош вазир ўринбосари – Миллий иқтисодиёт вазири Серик Жуманғарин бошчилик қилди. Учрашув якунлари бўйича Қозоғистон томонидан илгари сурилган асосий ташаббуслар қўллаб-қувватланди. Бу ҳақда Ҳукумат матбуот хизмати хабар берди.
Кенгаш 2026 йил 1 февралдан бошлаб ЕОИИ доирасида айрим турдаги ўрмон материалларини ташишда навигация пломбаларидан фойдаланиш бўйича тажриба лойиҳасини ишга туширишни маъқуллади.Ушбу қарор Беларусь ва Россиядан Қозоғистон ва Қирғизистонга ўрмон маҳсулотларини ташишда транспорт воситаларини рўйхатдан ўтказиш зарурати ҳақидаги кўп йиллик муаммони ҳал қилиш имконини берди.
Энди ташилаётган юкларни навигация муҳрлари ёрдамида бошқариш мумкин. Бу, ўз навбатида, ўрмон маҳсулотларини Қозоғистонга қайта ишлаш учун ташиш тартибини соддалаштиради ва назорат механизмини янада самаралироқ қилади. Навигация пломбалари бочка тайёрлаш учун ёғоч, темир йўл ва трамвай шпаллари каби материалларни ташишда қўлланилади.
Қозоғистондан ЕОИИ мамлакатларига экспорт қилинадиган товарларнинг келиб чиққан мамлакатини тасдиқловчи серияли сертификатлардан фойдаланиш муддати ҳам узайтирилди. Мазкур қарор тадбиркорларга ҳар бир жўнатишга алоҳида сертификат бермасдан, олти ой давомида амал қиладиган ягона сертификат билан ишлаш имконини беради. Бундай ёндашув корхоналар зиммасига тушадиган маъмурий юкни камайтиради ва Иттифоққа аъзо давлатлар ўртасидаги савдони осонлаштиради.
Бундан ташқари, Қозоғистон Республикасида 2030 йил 31 декабрга қадар шошилинч хизматларни чақирув тизими (хавфсизлик тугмалари) бўлмаган автотранспорт воситаларини рўйхатдан ўтказиш, шунингдек, расмий дилерлар томонидан олиб кирилаётган автомобилларни миллий қонунчиликка мувофиқ 2028 йил 31 декабргача муомалага чиқаришга рухсат берилди.
ЕИК Кенгаши авиакеросин, дизель ёқилғиси ва бензин учун божхона импорт божларидан озод қилиш кўринишидаги тариф имтиёзини жорий этишни қўллаб-қувватлади. Ҳозирда учинчи давлатлардан ёқилғи олиб киришда 5 фоизлик божхона тўлови қўлланилади. Бироқ Қозоғистон ички бозорида авиа ёқилғи тақчиллиги сақланиб қолмоқда. 2025 йил учун талаб тахминан 1,2 миллион тоннани ташкил қилади. Маҳаллий ишлаб чиқариш бу ҳажмни тўлиқ қоплай олмайди, дефицит 233 минг тоннага яқин.
Шу муносабат билан Қозоғистонда транзит ҳаво юк ташишларини ривожлантириш дастури фаол амалга оширилмоқда. Бундан ташқари, 2026-2030 йилларда амалга ошириладиган нефтни қайта ишлаш заводлари қувватларини ошириш лойиҳалари орқали авиация ёқилғиси ишлаб чиқариш йилига 1,4 миллион тоннага етказилади.
Учрашувда ташқи савдони тартибга солиш, техник жиҳатдан тартибга солиш, санитария ва фитосанитария чораларини қўллаш, шунингдек, ЕОИИ фаолияти билан боғлиқ бир қатор муҳим масалалар кўриб чиқилди.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон ЕОИИ мамлакатлари орасида озиқ-овқат арзонлиги бўйича етакчилик қилмоқда.