    19:49, 02 Октябрь 2025 | GMT +5

    Эфиопия черковида дарахтларнинг қулаши оқибатида 22 киши ҳалок бўлди

    ASTANA. Kazinform – Эфиопия черковида таянч сифатида фойдаланилган дарахтлар қулаб тушди, натижада камида 22 киши ҳалок бўлди, 55 киши жароҳатланди, дея хабар беради Belta ТАСС ахборот агентлигига таяниб.

    Эфиопияда шіркеу ішіндегі ағаш тіреулер құлады
    Фото: report.az

    Фожиа Арерти қишлоғида диний маросим чоғида содир бўлган.

    Маҳаллий ОАВ маълумотларига кўра, оғир яраланганларнинг бир қисми Эфиопия пойтахти Аддис-Абебадаги шифохоналарга етказилган.

    Расмийларга кўра, қулаган бино вайроналари остида ҳамон одамлар қолган бўлиши мумкин.

    Воқеа юзасидан тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

    Аввал Эфиопияда 400 мингга яқин одам сув тошқинидан жабр кўргани ҳақида хабар берган эдик.

    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
