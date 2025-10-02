19:49, 02 Октябрь 2025 | GMT +5
Эфиопия черковида дарахтларнинг қулаши оқибатида 22 киши ҳалок бўлди
ASTANA. Kazinform – Эфиопия черковида таянч сифатида фойдаланилган дарахтлар қулаб тушди, натижада камида 22 киши ҳалок бўлди, 55 киши жароҳатланди, дея хабар беради Belta ТАСС ахборот агентлигига таяниб.
Фожиа Арерти қишлоғида диний маросим чоғида содир бўлган.
Маҳаллий ОАВ маълумотларига кўра, оғир яраланганларнинг бир қисми Эфиопия пойтахти Аддис-Абебадаги шифохоналарга етказилган.
Расмийларга кўра, қулаган бино вайроналари остида ҳамон одамлар қолган бўлиши мумкин.
Воқеа юзасидан тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
