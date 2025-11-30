Душанбеда картошка фестивали бўлиб ўтмоқда
ASTANA. Kazinform – Пирамидалар, гилам панеллари, ҳайвон ҳайкаллари ва картошкадан ясалган ҳайкалчалар. Тожикистон пойтахтида анъанавий картошка ва улардан тайёрланган таомлар фестивали бошланди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Расталарда турли ранг ва ўлчамдаги картошкалар бор. Бу ердан сабзавотларни ярим нархда сотиб олишингиз мумкин.
Бутун мамлакат бўйлаб фермерлар Душанбега энг яхши картошка навларини олиб келишди. Сотувга 400 тонна маҳсулот қўйилди.
Фестиваль меҳмонлари нафақат сотиб олишлари, балки қовурилган, қайнатилган, картошка пьюреси, салатлар, самбуса ва ҳатто картошка кабобларини ҳам татиб кўришлари мумкин.
Ушбу байрам мамлакат президенти ташаббуси билан ташкил этилди. Ушбу маҳсулот Тожикистонда жуда машҳур.
Тожикистонда картошкани гўшт ва нон каби ёқтирадилар. Мамлакатда йилига 1 миллион тоннагача картошка етиштирилади.