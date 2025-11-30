OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:15, 30 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Душанбеда картошка фестивали бўлиб ўтмоқда

    ASTANA. Kazinform – Пирамидалар, гилам панеллари, ҳайвон ҳайкаллари ва картошкадан ясалган ҳайкалчалар. Тожикистон пойтахтида анъанавий картошка ва улардан тайёрланган таомлар фестивали бошланди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    картоп
    Фото: Мәдібек Жәнібеков / Kazinform

    Расталарда турли ранг ва ўлчамдаги картошкалар бор. Бу ердан сабзавотларни ярим нархда сотиб олишингиз мумкин.

    картоп
    Фото: Мәдібек Жәнібеков / Kazinform

    Бутун мамлакат бўйлаб фермерлар Душанбега энг яхши картошка навларини олиб келишди. Сотувга 400 тонна маҳсулот қўйилди.

    картоп
    Фото: Мәдібек Жәнібеков / Kazinform

    Фестиваль меҳмонлари нафақат сотиб олишлари, балки қовурилган, қайнатилган, картошка пьюреси, салатлар, самбуса ва ҳатто картошка кабобларини ҳам татиб кўришлари мумкин.

    картоп
    Фото: Мәдібек Жәнібеков / Kazinform

    Ушбу байрам мамлакат президенти ташаббуси билан ташкил этилди. Ушбу маҳсулот Тожикистонда жуда машҳур.

    картоп
    Фото: Мәдібек Жәнібеков / Kazinform

    Тожикистонда картошкани гўшт ва нон каби ёқтирадилар. Мамлакатда йилига 1 миллион тоннагача картошка етиштирилади.

    фестиваль
    Фото: Мәдібек Жәнібеков / Kazinform
    картоп
    Фото: Мәдібек Жәнібеков / Kazinform

     

    Теглар:
    Тожикистон Марказий Осиё Фестиваль
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!