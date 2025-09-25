Душанбе МДҲ давлат раҳбарлари саммитини ўтказишга тайёрланмоқда
ASTANА. Кazinform – Октябрь ойида Тожикистон пойтахти муҳим халқаро тадбирлар ўтказиладиган жойга айланади. 9-10 октябрь кунлари Душанбеда МДҲ давлат раҳбарлари саммити ва “Марказий Осиё – Россия” форматидаги учрашув бўлиб ўтади, деб хабар беради Kazinform.
Тожикистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлигида бўлиб ўтган брифинг чоғида МДҲ бошқармаси бошлиғи Шароф Раҳимий Тожикистон Республикасининг 2025 йилда МДҲга раислигининг асосий хулосалари, шунингдек, Ҳамдўстлик саммитига тайёргарликнинг бориши тўғрисидаги маълумотларни тақдим этди.
Маърузачи сиёсий ҳамкорликни кучайтириш ва минтақавий хавфсизликни таъминлаш, иқтисодий ҳамкорликни ривожлантириш, маданий-гуманитар алоқаларни кенгайтириш масалалари кун тартибидаги долзарб масалалардан эканини таъкидлади.
– Бўлажак саммит доирасида БМТ ташкил этилганининг 80 йиллиги, Чернобиль АЭСдаги ҳалокатнинг 40 йиллиги, миллий жиноятчилик, терроризм ва экстремизмга қарши курашиш масалалари каби қатор муҳим қарорлар ва баёнотлар қабул қилиниши режалаштирилган. Шунингдек, МДҲ давлатларида миграция ва меҳнат фаолиятига оид ҳужжатлар якуний босқичда, – деди Ш. Раҳимий.
Унинг қўшимча қилишича, саммит Ҳамдўстлик ривожига янги суръат бағишлайди ва иштирокчи давлатлар бирлигини мустаҳкамлайди. Шунингдек, Душанбе саммити доирасида “Марказий Осиё-Россия” форматида давлат раҳбарларининг учрашуви бўлиб ўтади.
