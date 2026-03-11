    10:12, 11 Март 2026 | GMT +5

    Душанбе кўчаларида электрскутерлар ёрдамида патруль хизмати йўлга қўйилади

    ASTANA. Kazinform - ASTANA. Kazinform - Тожикистонда пойтахт полицияси ходимлари жамоат тартибини сақлаш учун электр патруль скутерлари билан таъминландилар, деб хабар беради Kazinformнинг Душанбедаги мухбири.

    Улицы Душанбе начнут патрулировать на электроскутерах
    Фото: УМВД Душанбе

    "Ушбу скутерлар махсус сигнал ва овозли ускуналар билан жиҳозланган, шунингдек аккумуляторнинг бир марта қувватланиши билан 100 километргача масофани босиб ўтиш имкониятига эга", - дея хабар берди пойтахт Ички ишлар вазирлиги матбуот хизмати.

    Вазирлик замонавий мобиль қурилмалардан фойдаланиш пойтахтнинг асосий ҳудудларида ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг ҳаракатчанлигини кучайтириш ва жиноятчиликка тезкор чоралар кўришни таъминлашга қаратилганини қўшимча қилди.

    Ляззат Сейданова
