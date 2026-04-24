Дунёдаги ўта бой одамлар сони келгуси йилларда 25 фоизга ошади
АSTANА.Кazinform — Дунёдаги ўта бой одамлар сони келгуси йилларда сезиларли даражада ошади. Knight Frank таҳлилига кўра, ҳозирда дунёда 3110 нафар миллиардер бор. Кейинги беш йил ичида уларнинг сони 25 фоизга ўсиб, тахминан 4000 нафарга етиши кутилмоқда.
Тадқиқотга кўра, миллиардерлар сони энг тез ўсаётган мамлакатлардан бири Саудия Арабистони ҳисобланади. Бу ерда уларнинг сони 2026 йилдаги 23 нафардан 2031 йилда 65 нафаргача кўпайиши мумкин. Польша ва Швецияда ҳам икки баравардан кўпроқ ўсиши кутилмоқда.
Бу тенденция дунёнинг бой ва камбағал аҳолиси ўртасидаги тафовутнинг ортиб бораётгани билан мос келади.
Ҳозирда миллиардерларнинг учдан бир қисми Шимолий Америкада яшайди. Бироқ, бу кўрсаткич 2031 йилга бориб Осиё-Тинч океани минтақаси томонидан ортда қолиши кутилмоқда. Ўша вақтга бориб, минтақа дунё миллиардерларининг 37,5% ни ташкил қилади, Шимолий Американинг улуши эса тахминан 27,8% да қолади.
Бундан ташқари, камида 30 миллион доллар бойликка эга бўлган одамлар сони ҳам кескин ошди. 2021 йилда уларнинг сони 162 мингтани ташкил этган бўлса, ҳозирда бу кўрсаткич 713 мингтадан ошди, яъни 300% дан ортиқ ўсиш.
Лиам Бейлининг сўзларига кўра, бизнесни кенгайтириш имкониятлари мисли кўрилмаган даражага етди. Бунга технология ва сунъий интеллектнинг ривожланиши туфайли йирик капиталларнинг тез шаклланиши ёрдам беради.
Oxfam ташкилотининг йиллик ҳисоботига кўра, 2025 йилда дунёдаги миллиардерлар сони биринчи марта 3000 нафардан ошди. Уларнинг умумий бойлиги 18,3 триллион долларни ташкил этади.