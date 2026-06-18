Дунёдаги энг бой 500 нафар инсоннинг бойлиги бир кунда юзлаб миллиард долларга ошди
ASTANA. Kazinform — Дунёдаги энг бой 500 нафар инсоннинг умумий бойлиги бир сутка ичида рекорд даражада — 336 миллиард долларга ошди. Bloomberg маълумотларига кўра, Bloomberg Billionaires Index рейтинги иштирокчилари кузатувлар тарихидаги энг йирик бир кунлик ўсишни қайд этди.
Дунёдаги энг бой 500 нафар инсоннинг активлари 336 миллиард долларга кўпайиб, уларнинг умумий бойлиги 13,3 триллион долларга етди.
Куннинг асосий бенефициари Илон Маск бўлди. Унинг бойлиги 164 миллиард долларга ошди, бу эса рейтингдаги қолган 499 иштирокчининг жами ўсишига яқин кўрсаткичдир. Маск дунёдаги энг бой инсон мақомини сақлаб қолди.
Бундан аввал тадбиркор тарихда капитали 1 триллион доллардан ошган биринчи инсонга айланган эди. Бойликнинг кескин ўсиши у асос солган SpaceX компанияси акциялари биржада савдога чиқарилганидан кейин кузатилди. Акциялар нархи бир донаси учун 163 долларгача кўтарилди.
Технология соҳасининг бошқа вакиллари ҳам катта даромад олди. Meta компанияси асосчиси Марк Цукерберг бойлигини 9,16 миллиард долларга оширган бўлса, Oracle компаниясининг ҳаммуассиси Ларри Эллисоннинг капитали 8,92 миллиард долларга кўпайди.
Google асосчилари Ларри Пейдж ва Сергей Брин мос равишда 7,61 миллиард ва 7,01 миллиард долларга бойиди. Amazon компанияси асосчиси Жефф Безоснинг бойлиги эса 6,96 миллиард долларга ошди.
Ҳозирги вақтда рейтингнинг иккинчи поғонасида активлари 314 миллиард доллар бўлган Ларри Пейдж турибди. Ундан кейин Сергей Брин (292 миллиард доллар), Жефф Безос (267 миллиард доллар) ва Ларри Эллисон (247 миллиард доллар) жойлашган.
Ўсиш фақат рейтингнинг юқори қисмидаги миллиардерлар билан чекланиб қолмади. Bloomberg маълумотларига кўра, дунёдаги энг бой 500 нафар инсон рўйхатининг охирги 12 иштирокчисининг ҳар бири ҳам рекорд даражадаги бойликка эришган бўлиб, уларнинг ҳар бирида камида 7,9 миллиард доллардан маблағ мавжуд.
Bloomberg Billionaires Index рейтинги 2012 йилдан буён эълон қилиб келинмоқда ва дунёдаги энг бой 500 нафар инсоннинг бойлигини кузатиб боради.
15 июнь куни қайд этилган натижа индекс тарихидаги энг йирик бир кунлик ўсиш сифатида рўйхатга олинди.