Дунёдаги энг ақлли мамлакатлар аниқланди
ASTANА. Кazinform – "World of Card Games" журналининг янги тадқиқоти Нобель мукофотига номзодлар, аҳолининг IQ даражаси ва олий маълумот олиш имконияти каби бир қатор омилларга асосланиб, дунёдаги энг ақлли мамлакатлар рейтингини тузди, деб хабар беради Кazinform мухбири.
Шундай қилиб, Швейцария рейтингда энг ақлли мамлакат деб топилди. У 100 баллдан 92,02 балл олди. Тадқиқотда таъкидланишича, бу тоғли Европа мамлакатида Нобель мукофотига 1099 та номзод бор ва аҳолининг ўртача IQ даражаси 99,24 ни ташкил қилади.
Шунингдек, Швейцариядаги катталарнинг 40,02 фоизи камида бакалавр даражасига эга. Бу барча мамлакатлар орасида энг юқори кўрсаткич. Мамлакат аҳолисининг 18,05 фоизи магистр ёки ундан юқори даражага эга.
Daily Mail хабарига кўра, Буюк Британия иккинчи ўринда.
Туманли Альбион мамлакатида Нобель мукофотига 2393 та номзод бор, катталарнинг 39,59% бакалавр даражасига ва 14,37% камида магистр даражасига эга. Британияликларнинг ўртача IQ даражаси 99,12 ни ташкил қилади.
АҚШ 89,18 балл билан учинчи ўринда, бу таълимнинг юқори даражасидан далолат беради: катталарнинг 38,57% бакалавр даражасига ва 14,79% магистр даражасига эга.
Бундан ташқари, АҚШда Нобель мукофотига номзодлар сони энг кўп - 5717 киши, бу таҳлил қилинган барча мамлакатлар орасида энг юқори кўрсаткичдир.
Бундан ташқари, АҚШда Нобель мукофотига номзод бўлган университетлар сони энг кўп - 256 та. Америкаликларнинг ўртача IQ даражаси 97,43 ни ташкил қилади.
Нидерландия умумий 87,3 балл билан тўртинчи ўринни эгаллади. Ўртача IQ 100.74ни ташкил этади ва мамлакат аҳолисининг 36.63% бакалавр даражасига эга.
Бельгия 86.58 балл ва ўртача IQ 97.49 билан бешинчи ўринни эгаллади.
World of Card Games рейтингига кўра, энг ақлли 10 та мамлакат:
- Швейцария
- Буюк Британия
- АҚШ
- Нидерландия
- Бельгия
- Швеция
- Германия
- Польша
- Дания
- Финляндия
Финляндия энг юқори IQга эга, 101.20.
Шу билан бирга, Польшада магистр ёки ундан юқори даражага эга катталар фоизи энг юқори, 22.31%.
World of Card Games асосчиси Хольгер Синдбекнинг айтишича, бундай рейтинглар мамлакатларнинг таълим ва тадқиқотларга узоқ муддатли инвестициялар орқали ақлли, қобилиятли фуқароларни тайёрлаш устида қандай ишлаётганини кўрсатади.
Унинг сўзларига кўра, энг яхши натижаларга эришганлар бир вақтнинг ўзида бир нечта соҳаларга, жаҳон даражасидаги университетлардан тортиб, кўпроқ одамларнинг диплом олишларини таъминлашгача эътибор қаратмоқдалар.
— Швейцариянинг биринчи ўрни шуни кўрсатадики, кичик бир мамлакат ҳажмга эмас, балки сифатга эътибор қаратиш орқали катта таъсир кўрсатиши мумкин. Европа мамлакатларининг юқори кўрсаткичлари шуни кўрсатадики, минтақалар таълимга сармоя киритганда, фойда мамлакатлар ўртасида тақсимланади, — деб таъкидлади Синдбек.
Бироқ, намунага Осиё, Шимолий ва Жанубий Америка, Австралия ва бошқа мамлакатлардан университетлар ёки одамлар киритилмаганлиги сабабли, ушбу тадқиқот шартли характерга эга.
