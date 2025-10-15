Дунё бўйлаб ҳар йили 1,2 миллион киши йўлларда ҳалок бўлади
ASTANA. Kazinform — Йўл-транспорт ҳодисалари дунё бўйлаб ўлимнинг саккизинчи асосий сабаби ва беш ёшдан ошган болалар ва ўсмирлар ўлимининг асосий сабаблари, деб хабар беради БМТ ахборот хизмати.
Бу масала, айниқса, паст ва ўрта даромадли мамлакатларда ўткирдир, бу ерда барча ўлимларнинг 90 фоизи йўлларда содир бўлади. Хавфсиз транспорт ва йўл инфратузилмасидан фойдаланиш имконияти йўқлиги сабабли энг кўп пиёдалар, велосипедчилар, мотоциклчилар ва болалар азоб чекади.
Ҳар йили 1,2 миллион киши йўлларда ҳалок бўлади ва 50 миллионга яқин одам жароҳат олади.
"Бу шунчаки статистика эмас. Бу болаларнинг мактабга бориши, ота-оналарнинг ишга бориши, ҳаёти бир лаҳзада барбод бўлган одамлар ҳақида", - деди БМТ Бош котиби Антониу Гутерриш баёнотида.
Бош котиб таъкидладики, ечимлар мавжуд: такомиллаштирилган шаҳарсозлик ва хавфсиз жамоат транспортидан тортиб, мажбурий шлем ва хавфсизлик камарларидан фойдаланиш, тезликни чеклаш ва фавқулодда вазиятларда самарали протоколлар. Ушбу чора-тадбирлар минглаб одамларнинг ҳаётини сақлаб қолиш имкониятига эга.
Бирлашган Миллатлар Ташкилоти барча йўл ҳаракати хавфсизлиги чораларини фаол қўллаб-қувватлайди: 94 мамлакат ёрдам олган. Бразилияда тезликни ошириш протоколларининг жорий этилиши ўлим ҳолатларини камайтирди, Руандада шлем кийиш тўғрисидаги қонуни ҳар куни мотоциклчиларни ҳимоя қилади, Лаосда эса янги лицензиялаш тизими ҳайдовчилар хавфсизлигини кучайиришга хизмат қилади.