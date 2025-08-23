Дубай аэропортида дунёдаги биринчи сунъий интеллект йўлаги очилди
ASTANA. Kazinform — Дубай халқаро аэропортида (ДХА) дунёдаги биринчи сунъий интеллект (СИ) йўлаги ишга туширилди, дея хабар беради АЗЕРТАДЖ.
Бу тизим йўловчиларга ҳужжатларни кўрсатмасдан ва тўхтамасдан иммиграция назоратидан ўтиш имконини беради.
— Сунъий интеллект тизими бир вақтнинг ўзида ўн нафаргача одамга хизмат кўрсатиши ва йўловчиларни назорат-ўтказиш пунктларига етиб боргунга қадар аниқлаши мумкин, — деди Дубайнинг бош резидентлик ва хорижликлар билан алоқалар бошқармаси (GDRFA) бош директори генерал-лейтенант Муҳаммад Аҳмад Ал Марри.
Янги сунъий интеллект йўлаги процедураларни тезлаштириш орқали аэропортнинг ўтказиш қобилиятини икки баравар оширади. Шунингдек, тизим қоидабузарликларни аниқлайди ва шубҳали паспортларни бевосита тегишли бўлим мутахассисларига йўналтиради.
Дубай аэропорти 2024 йилда халқаро йўловчи ташиш бўйича дунёдаги энг гавжум аэропорт мақомини сақлаб қолди. Илғор технологияларнинг жорий этилиши кутиш вақтларини қисқартиради, оломонни йўқ қилади ва барча йўловчилар учун процедураларни қулайроқ ва тезроқ амалга оширади.
